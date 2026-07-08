В Звенигородском музее-заповеднике пройдет лекция о «Архангельском» в кино

18 июля в атриуме Звенигородского государственного музея-заповедника состоится лекция «„Архангельское“ в советском и российском кинематографе». Лекция расскажет о съемках культовых отечественных фильмов в интерьерах одной из самых красивых дворянских усадеб России.

Заместитель генерального директора по выставочной и научно-просветительской деятельности музея-заповедника «Архангельское» Ольга Нестерцева расскажет о масштабных съемках в парке, во дворце и в уникальном театре Гонзаги. Слушатели узнают, как создавалась достоверная атмосфера ушедшей эпохи с помощью музейных предметов, как выстраивались отношения с киностудиями и что навсегда осталось за кадром. Рассказ будет сопровождаться демонстрацией редких архивных материалов и уникальных кадров со съемочных площадок.

На территории музея-заповедника «Архангельское» снимали такие шедевры кинематографа, как «Декабристы» (1926), «Глинка» (1946), эпопея «Война и мир» (1965–1967), «Анна Каренина» (1967 и 2009), «Обыкновенное чудо» (1964), «Дворянское гнездо» (1968), «Звезда пленительного счастья» (1975), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) и многие другие.

Начало лекции в 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация размещена на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника [здесь](https://zvenmuseum.ru/event/lekcziya-arhangelskoe-v-sovetskom-i-rossijskom-kinematografe-10-2/).