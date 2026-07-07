В Звенигороде продолжается капремонт спортивного комплекса «Академия дзюдо»

В подмосковном Звенигороде, на улице Московской, 51 продолжаются работы по капитальному ремонту многофункционального комплекса «Академия дзюдо». Подрядчик ведет фасадные и кровельные работы.

Капремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

К работам привлечены сорок человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации. До конца лета подрядчик закроет тепловой контур и начнет чистовую отделку внутренних помещений. Завершить капремонт планируют в первом квартале 2027 года.

После завершения ремонта в комплексе появятся удобные раздевалки, современные спортивные залы, зона питания и все необходимое для тренировок и соревнований. Главный зал будет многофункциональным: в центре разместится поле для гандбола и мини-футбола размером 42 на 25 метров, а слева и справа от него — зоны для волейбола и художественной гимнастики. К главной арене будет примыкать просторный зал для единоборств и тренировок.

Площадь здания «Академии дзюдо» превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — один гектар. Для комплекса закупят новую мебель и спортивный инвентарь.