Корпус Красногорского колледжа в Звенигороде капитально отремонтируют в этом году

На Нахабинском шоссе в Звенигороде продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа». Как сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса, стройготовность объекта уже превышает 80%.

Обновление колледжа проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Согласно сообщению, строители подрядной организации уже завершили демонтажные и кровельные работы. Сейчас ведутся отделочные и общестроительные работы, ремонт фасада и монтаж инженерных коммуникаций. Также выполняются работы по благоустройству территории, прилегающей к колледжу.

Площадь здания составляет более трех тысяч семисот квадратных метров. После ремонта оно станет комфортным пространством для обучения и творчества. Студентов ждут обновленные аудитории, современный спортивный зал, актовый зал и уютные зоны отдыха.

Основные строительные работы на объекте планируется завершить в 2026 году.