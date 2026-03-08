В Звенигороде ищут троих пропавших детей

В Звенигороде, на Игнатьевской улице, продолжаются поиски троих детей, которые пропали 7 марта. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов сообщил, что в операции участвуют четыре водолазные группы: специалисты Мособлпожспаса и отряда «Добротворец». Поисковые работы ведутся по секторам, включая подо льда.

Внутри городской черты действуют поисковые группы «ЛизаАлерт». Для исследования дна, помимо водолазов, используют подводные аппараты. В воздухе задействованы вертолеты отряда «Ангел» и беспилотная авиация.

Помощник координатора «ЛизаАлерт» Богдан Рудик отметил, что группы из местных добровольцев уже сформированы и призвал жителей не создавать стихийные поисковые отряды, так как это может помешать работе профессионалов.

МЧС предупреждает о недопустимости выхода на лед. Мособлпожспас призывает жителей внимательно следить за детьми, находящимися рядом с водоемами, и не допускать их выхода на лед. В случае обнаружения таких ситуаций рекомендуется звонить по номеру 112.

Телефон оперативного штаба «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52.