В Жуковском завершают капитальный ремонт здания авиационного техникума

В городе Жуковский близится к завершению капитальный ремонт здания бывшей школы №10, которое с сентября текущего года будет передано авиационному техникуму имени Казакова. Работы стартовали в октябре 2024 года, и на сегодняшний день здание готово на 87%. Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2026 года.

Здание, площадь которого почти семь тысяч квадратных метров, активно готовится к открытию. Рабочие занимаются чистовой отделкой помещений, на третьем этаже уже проводят уборку и собирают мебель. Одновременно другая бригада благоустраивает территорию вокруг здания: во дворе укладывают плитку и монтируют тротуарный камень. Кроме того, специалисты устанавливают пожарно-охранную сигнализацию.

Особое внимание уделяется брендированным аудиториям, оформленным в стилистике компаний-партнеров техникума. Уже готова лаборатория аэропорта «Жуковский», вскоре завершится оформление лабораторий ПАО «Яковлев», Центра научно-технических услуг «Динамика» и НИИ имени Тихомирова. Эти пространства будут оснащены современным оборудованием.

Заместитель директора авиационного техникума имени Казакова Оксана Митрофанова сообщила, что подробности о конкретном оборудовании пока не раскрываются. По ее словам, для студентов колледжа это станет настоящим подарком.