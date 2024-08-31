Более 35 детей из Жуковского получили рюкзаки с канцтоварами от губернатора Подмосковья

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Многодетные и малообеспеченные семьи, а также дети участников специальной военной операции получили рюкзаки в рамках акции «Собери ребенка в школу». Она проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров, депутат Московской областной думы Игорь Коханый и председатель Совета депутатов Юрий Прохоров вручили рюкзаки в торжественной обстановке. Мероприятие проходит ежегодно по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ранцы, наполненные необходимой канцелярией, получили 37 детей из 20 семей Жуковского.

«Поздравляю ребят с наступающим учебным годом. Желаю успехов, хороших оценок, чтобы учеба приносила только удовольствие», — сказал Борис Аубакиров.

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