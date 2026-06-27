В Жуковском состоялось зрелищное шоу мотофристайла

Это уже не первое выступление команды в Подмосковье — впервые они выступили в 2024 году и с тех пор радуют зрителей новыми программами. В этот раз спортсмены показали классические трюки: задние сальто, эффектную «волну» (цунами), синхронные полеты в паре и сложнейшие акробатические элементы.

Особой гордостью коллектива является его бессменный лидер Алексей Колесников из Коломны. Он считается пионером мотофристайла в России и остается самым титулованным райдером страны. Его коронный трюк — сальто на багги — знают во всем мире, ведь сейчас это удается лишь четырем райдерам на планете.

Ярким стало выступление 18-летнего Данилы Мясникова, профессионального райдера команды FMX13. «Впервые я сел на мотоцикл, а в 11 заехал в рампу. Для меня это вся жизнь», — поделился Данила.

Выступление мотоциклистов сопровождалось живой музыкой от известного битбоксера Вахтанга, который виртуозно вплетал свои партии в гул моторов, создавая уникальный саунд-дизайн вечера.

Публика — от детей до старшего поколения — расходилась явно под впечатлением, а значит, у команды FMX13 в Жуковском точно появилось немало новых поклонников.