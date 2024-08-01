В Жуковском проверили благоустройство парка и территории у Вечного огня

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Жуковский

В Жуковском стартовал финальный этап благоустройства мемориального комплекса «Вечный огонь» и городского парка культуры и отдыха. Ход работ проверил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

На площадку глава Жуковского приехал с заместителями, подрядчиками и городскими депутатами. Так, рабочие уже закончили основные работы в парке.

«Заканчивается монтаж сцены, идет установка различных элементов на спортивной площадке, где запланированы зоны для настольного тенниса, волейбола, батутов и воркаута, почти готова игровая зона для самых юных посетителей, началась покраска бетонных фигур животных, которые просили оставить большинство жуковчан», — прокомментировал Борис Аубакиров.

Также подрядчик закачивает демонтаж старого асфальта и плитки в сквере у мемориала «Вечный огонь».

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