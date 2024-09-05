Тренировочные эвакуации провели в школах и торговых центрах Жуковского

Общеобластная тренировка по эвакуации при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций прошла в Жуковском. Учения провели в торговых центрах, школах, детских сада, Домах культуры и других социальных объектах.

Учения прошли в колледже «Московия», торговом центре «Самолет» и в администрации городского округа Жуковский. По сценарию, при срабатывании сигнала пожарной тревоги все находящиеся в здании люди должны были выйти на улицу.

Участие в тренировках приняли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу. Проведенные тренировки получили от специалистов положительную оценку.

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