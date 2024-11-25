Встреча администрации с родителями детей-инвалидов прошла в Жуковском

Выездная встреча с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья состоялась в администрации Жуковского. На мероприятии обсудили ряд актуальных вопросов и проблем.

В беседе с родителями участвовали заместитель заведующего отделом реабилитации и интеграции инвалидов областного Министерства социального развития Елена Кононова, заместители главы округа, представители Фонда пенсионного и социального страхования, управления социального развития № 5 и городской больницы.

Каждому участнику встречи предоставили возможность рассказать о своих трудностях и задать волнующие его вопросы. На некоторые из них ответы были даны во время мероприятия, а те, которые требуют более детального изучения, взяли в работу профильные специалисты.

Подобные встречи, направленные на улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, в Жуковском проводятся регулярно.

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