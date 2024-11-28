Гражданский форум «Социальная сфера» пройдет в Жуковском 29 ноября

Мероприятие состоится во Дворце культуры с 11:00 до 14:00. Форум станет площадкой для диалога органов власти Подмосковья, общественных организаций и активных жителей. Принять участие в нем смогут все желающие.

Кроме Жуковского, в мероприятии будут участвовать округа Лыткарино и Котельники. Участники обсудят основные проблемы социальной сферы и разработают способы их решения, а также составят программу мероприятий для популяризации и сохранения общественного здоровья.

Целью форума является повышение качества и доступности государственных услуг в сфере социальной защиты, образования, медицинской помощи и социального обслуживания жителей, а также поддержка участников СВО и их семей.

Мероприятие пройдет в два этапа. На первом представители общественных палат городских округов расскажут о проблемах и лучших практиках социальной сферы. На втором этапе на вопросы участников ответят власти муниципалитетов, главы организаций социального обслуживания и здравоохранения.

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