В Жуковском после дождя появилась двойная радуга

В Жуковском после дождя жители заметили редкое природное явление — на небе появилась двойная радуга. Фото оказалось в распоряжении 360.ru.

На снимке видно, как яркая дуга радуги раскинулась над жилыми домами, а над ней просматривается вторая, более бледная. Небо при этом остается темным после прошедшего ливня, что делает цвета радуги особенно насыщенными и контрастными.

Двойная радуга возникает, когда солнечный свет дважды отражается внутри капель воды. Вторая дуга менее яркая и имеет обратный порядок цветов.

В соседнем Раменском продолжает идти дождь — очевидцы также прислали видео, на котором видно, что непогода в районе сохраняется.

В МЧС предупреждали жителей Московской области об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду. По данным ведомства, неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера 5 апреля.