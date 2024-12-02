Праздник открытия зимнего сезона прошел в парке в Жуковском

Зимний сезон начался 1 декабря в городском парке культуры и отдыха. Для жителей муниципалитета приготовили множество интересных мероприятий и активностей.

В день открытия в парке провели детскую анимационную программу и разнообразные мастер-классы. На территории работала ярмарка изделий народных промыслов. Открылась приемная и почта Деда Мороза, где дети и взрослые могут написать волшебнику о своих желаниях.

Изюминкой праздника стала театрализованная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. На новогодней елке торжественно зажгли огни.

Глава городского округа Борис Аубакиров поздравил жителей с открытием сезона и пожелал успешного завершения года. «Пусть последний месяц 2024 года принесет только радостные моменты», — сказал руководитель муниципалитета.

Мероприятие проходило в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Узнать о предстоящих мероприятиях жители Жуковского могут на странице парка культуры и отдыха в социальных сетях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».