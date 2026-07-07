В Жуковском на 75% обновили фасад 14-этажного дома

В городе Жуковский активно идет ремонт фасада дома № 11 на улице Гарнаева. Строители начали работы в конце апреля, и сейчас они выполнены уже на три четверти.

Бригадир Михаил Жук рассказал, что сейчас специалисты занимаются грунтовкой и покраской стен. Прежде чем приступить к декоративным покрытиям, рабочие заменили межпанельное утепление. Для этого они разобрали старый герметик и утеплитель, обработали поверхность, уложили утеплитель «Вилатерм», укрепили конструкцию сеткой и специальными составами, а затем нанесли финишный декоративный слой.

«Такая технология двойного бронирования позволяет сохранить герметичность шва на долгие годы», — отметил бригадир.

По проекту все работы должны быть завершены к концу августа, но подрядчик планирует сдать объект досрочно. Обновленный фасад не только улучшит внешний вид здания, но и защитит квартиры от промерзания зимой.