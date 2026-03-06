В ЖК «Пригород Лесное» открылся новый детский сад

В поселке Мисайлово Ленинского городского округа состоялось открытие шестого детского сада в жилом комплексе «Пригород Лесное». Мероприятие прошло в актовом зале учебного заведения.

Праздник начался с выступлений детей, которые порадовали гостей песнями, танцами и стихами. Они были одеты в красивые русские народные костюмы.

Затем директор ОЦ «Старт» Олег Рубцов получил ключ от детского сада. А глава Ленинского округа Станислав Каторов, депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков и руководитель образовательного центра торжественно перерезали ленту вместе с первыми воспитанниками, для которых садик вскоре станет вторым домом.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест. Здесь открыто 10 групп, в каждой из которых есть игровая, спальная, буфет, раздевалка и санузел. Кроме того, в детском саду есть медицинский кабинет, пищеблок, кружковые комнаты, спортивный и музыкальный залы.