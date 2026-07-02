В ЖК «Пироговская Ривьера» скоро откроется школа на 600 мест

Сейчас в трехэтажном здании площадью более 4,4 тысячи квадратных метров идут финальные работы. Специалисты монтируют оборудование в пищеблоке, комплектуют учебные классы мебелью и начали уборку помещений. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории.

В школе будут не только стандартные кабинеты, но и лаборатории, компьютерные классы, а также просторные спортзал и актовый зал. На открытой территории вокруг учреждения оборудуют спортивное ядро с беговыми дорожками и площадками для игр.

Открытие школы запланировано на 1 сентября — в новый учебный год дети пойдут уже в современное образовательное учреждение.