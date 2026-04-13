В ЖК «Ильинские луга» построят большую школу на 1500 мест

В Красногорском округе в жилом комплексе «Ильинские луга» идет строительство новой крупной школы. Учебное заведение будет состоять из двух корпусов и сможет принять полторы тысячи учащихся.

По словам директора по строительству Алексея Родионова, сдать объект планируют уже в декабре текущего года. На данный момент на площадке работают около 80 человек. Ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных систем и кровельные работы. Параллельно строители занимаются благоустройством территории.

Школа будет разделена на учебный и вспомогательный блоки. В последнем разместят актовые и спортивные залы, а также пищеблок. Все работы выполняются в соответствии с графиком.