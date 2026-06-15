В ЖК «Егорово парк» завершается строительство детского сада

В поселке Жилино-1 городского округа Люберцы близится к завершению строительство нового детского сада в ЖК «Егорово парк». Открытие планируется на сентябрь, и дошкольное учреждение примет 285 малышей.

Основные строительные работы уже выполнены, и сейчас на объекте ведутся финальные приготовления. Рабочие проводят уборку, выносят ненужные материалы, моют полы и регулируют окна. На улице почти завершено благоустройство, осталось только заасфальтировать дорожки.

Внутри детского сада готовы 12 светлых групповых помещений, оборудованных современной мебелью. Есть места и для игр, и для тихого отдыха. В детском саду будут свой пищеблок с полноценной кухней, спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда.

На территории появятся теневые навесы нового типа, игровые зоны, карусели и качели. Материалы для навесов выбраны прочные и долговечные — металл и матовый поликарбонат с пластиковой обшивкой.

Открытие детского сада станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Люберец и поможет закрыть потребность в ясельных и дошкольных местах для жителей района.