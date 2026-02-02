Приют «Котик» в Химках ищет волонтеров для помощи животным

Приют «Котик», расположенный в городском округе Химки, давно известен своей работой по спасению и устройству брошенных животных. За последние годы волонтеры помогли множеству питомцев обрести новый дом и любящих хозяев. В 2025 году 173 животного нашли свою семью.

Марина Чувалова, одна из постоянных волонтеров, вместе с дочкой активно участвует в жизни приюта: занимается уборкой, кормит животных и следит за порядком. «У всех животных разные истории. Мы взяли кошку и котят, которые жили в коробке в общежитии. Уборщица просто их выставила. Так они и попали к нам», — рассказывает Марина.

Некоторые животные попадают в приют из-за болезней своих хозяев или оказываются подброшенными. Например, один кот остался без дома после того, как его пожилого владельца забрали в дом престарелых.

Приют постоянно нуждается в волонтерах. Требуется помощь с уборкой помещений, организацией трансфера для ветеринарных визитов и информационной поддержкой. По словам Марины, каждый может внести свой вклад, распространяя информацию о приюте и его подопечных.