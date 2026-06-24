В здании второй гимназии на улице Кирова продолжается капитальный ремонт

Капитальный ремонт в здании второй гимназии на улице Кирова идет с опережением плана — стройготовность уже достигла 62%. Рабочие активно утепляют и обшивают фасад здания.

Внутри гимназии уже установлены новая кровля, потолки, окна и двери. Строители заканчивают работу над инженерными системами: тянут силовые кабели и слаботочные сети, монтируют электрику и систему вентиляции. Стены окрашивают, на полы укладывают износостойкий керамогранит.

На территории гимназии начали работы по благоустройству. Ежедневно на объекте трудятся 58 рабочих, два инженера и три единицы техники.

Перед торжественным открытием в гимназию завезут новую мебель и современное оборудование. Капремонт проходит по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной и инфраструктуры Московской области».