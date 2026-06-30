В ЗАТО «Восход» заменили изношенные трубы теплосети

На участке протяженностью около двухсот метров от дома № 10 до здания МФЦ провели замену старых труб теплосети. Работы выполнили из-за почти девяностопроцентного износа трубопровода, который эксплуатируется с 1985 года.

Подрядная организация ООО «Проект Строй Монтаж» сначала выкопала котлован глубиной полтора метра. Затем бригада смонтировала трубы нужной длины, провела сварку швов и изоляцию стыков. Новые трубы в пенополиуретановой изоляции уложили в траншею.

Подрядчики подчеркнули, что новые трубы качественнее и прочнее прежних. Они значительно улучшат эксплуатационные свойства магистрали и снизят теплопотери, износ и поломки.

Реконструкция теплосети проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Благодаря этим работам качество коммунальных услуг для многоквартирных домов и социальных объектов улучшится. Все запланированные работы должны завершить в конце 2026 года.