В Зарайском лесничестве восстановят еловые насаждения после нашествия вредителя

В Зарайском участковом лесничестве в районе деревни Комово активно ведутся работы по восстановлению елового леса, пострадавшего от короеда-типографа. До 2012 года на участке №253 рос здоровый ельник, но вредитель уничтожил насаждения.

Все погибшие деревья были удалены, и на освободившемся месте высадили около 12 000 молодых елей. Приживаемость составила примерно 90%. Посадки проводились в течение трех лет, в них приняли участие сотрудники лесничества, волонтеры, школьники и все желающие в рамках акций «Лес Победы» и «Наш лес».

Сейчас лес полностью восстановлен, сотрудники лесничества регулярно ухаживают за молодыми деревьями. Некоторые ели уже достигли высоты более трех метров. Недавно на участке было проведено осветление — убраны лиственные породы, которые затеняли и загущали еловые насаждения.

За посадками ведется постоянный контроль и надзор. Особое внимание уделяется защите от незаконных вырубок в преддверии новогодних праздников. Кроме того, для предотвращения пожаров участок опахивают минерализованными полосами. Лес сохраняют для будущих поколений.