В Зарайске завершается ремонт моста через реку Осетрик

Ремонт моста через реку Осетрик в Зарайске близится к завершению. Основные работы уже выполнены, подрядчик занят отделкой и укреплением нижней части сооружения.

На мосту установлено новое барьерное ограждение. Под пролетами идет ремонт конусов и опор: уложен геотекстильный материал дарнит, установлены железобетонные конструкции и бетонные плиты, которые укрепляют насыпь у берегов.

Следующим этапом станет установка композитных перильных ограждений. После этого рабочие приступят к гидроизоляции мостового полотна, затем уложат защитный слой и асфальт. Параллельно будут укреплены обочины и приведены в порядок подходы к мосту.

Особое внимание уделяется экологии. В проекте предусмотрены локальные очистные сооружения. Вода, которая стекает с моста во время дождей, будет проходить через фильтрацию и попадать в реку уже очищенной.

Все работы идут по графику, строительные материалы завезены в полном объеме. Завершить реконструкцию планируют в августе, после чего мост снова станет доступен для транспорта и пешеходов.