В Зарайске в многоквартирном доме идет капитальный ремонт кровли

В многоквартирном доме на улице ПМК-6 в городе Зарайск проходит капитальный ремонт кровли. Подрядчик уже выполнил большую часть работы: заменил стропильную систему и обрешетку.

Чердачное перекрытие утеплили, уложив минвату в два слоя. Это поможет сохранять тепло зимой и прохладу летом. На вентиляционных шахтах не стали менять конструкции, а решили только оштукатурить их снаружи и внутри. Сверху шахты закроют металлическими листами.

Сейчас рабочие монтируют свесы и водосточную систему. Параллельно идет ремонт чердака: уже настелили сплошной дощатый настил на тридцать процентов площади.

Завершающим этапом станет укладка финишного покрытия — фальцевой кровли из металлических листов. Они соединяются специальным способом без открытых стыков. Такая кровля считается надежной и долговечной, она не протекает и выдерживает сильные ветра.

Все работы идут по плану. Подрядчик обещает завершить ремонт в установленные сроки. После этого дом получит новую теплую и герметичную крышу, которая прослужит не один десяток лет.