В Зарайске прошел экстремальный исторический забег «Зарайский бизон»

20 июня у стен Зарайского кремля состоялся VIII экстремальный исторический забег «Зарайский бизон». Около двух с половиной тысяч человек приняли участие в этом захватывающем событии.

Сначала со старта рванули участники трейлового забега, их ждали километры живописных троп и порция адреналина. Затем на трассу вышли бегуны с собаками в категории «След в След». В этом году трассу покоряли 74 участника с мохноносыми напарниками. Позже стартовали форматы «Битва Бизонов» и «Путь Бизонов».

Команды не просто бежали, они плыли, ползли на коленях в грязи, штурмовали рвы и тоннели. Участники отметили, что это было настоящее приключение.

Трасса в этом году удивила всех своей сложностью. Она проходила через Редерс Сад, где участников ждал крутой спуск к реке Осетр с уклоном почти 60 градусов. Это была проверка на прочность, где каждый шаг требовал предела напряжения.

До начала забегов стартовый городок гудел от активности. Там можно было снять мышечное напряжение с помощью магнитотерапии, получить консультацию по спортивным травмам и питанию, а также проверить меткость в стрельбе из лука.

Для участников были организованы бесплатные экскурсии по стенам Кремля, в музей с той самой фигуркой бизона и на смотровую площадку Водонапорной башни. Точки с едой работали весь день, позволяя участникам перекусить и восстановить силы в любой момент.