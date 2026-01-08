В Зарайске продолжили убирать снег в усиленном режиме

Дорожные и коммунальные службы в Зарайске работают в усиленном режиме и без выходных. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Он напомнил, что для ускорения процесса уборки снега делается все возможное, но одномоментно очистить всю территорию нельзя.

«Прошу вас с пониманием относиться к тяжелому труду тех, кто работает ради нашего общего блага, проявлять терпение и уважение ко всем сотрудникам коммунальных служб», — подчеркнул Петрущенко.

По его словам, благодаря работе специалистов расчищаются все дороги к 125 населенным пунктам. Глава округа также поблагодарил сотрудников коммунальных и дорожных служб, которые делают все, чтобы устранить последствия снегопада.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о метелях и гололедице. Областной Минтранс попросил горожан воздержаться 8 и 9 января от поездок на личных автомобилях, а также не мешать работе коммунальщиков и оказывать содействие в перемещении личного транспорта, мешающего уборке снега.