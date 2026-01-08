Минтранс Подмосковья предупредил жителей о метели и гололедице

Мощные снегопады обрушатся на Подмосковье 8 и 9 января. Об этом сообщила пресс-служба областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Жителей региона призвали по возможности пересесть до 10 января на общественный транспорт. В ведомстве уточнили, что ожидаются метель, гололедица, снежные заносы и порывы ветра до 18 метров в секунду.

Также в Минтрансе попросили жителей не создавать помехи работе коммунальных служб и оказывать содействие в перемещении личного транспорта, мешающего уборке.

«Будьте внимательны и осторожны!» — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографии надвигающегося на Москву циклона, из-за которого в регионе пройдут аномальные снегопады. Снимки сделали с помощью аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

В корпорации уточнили, что в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.