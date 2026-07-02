В Зарайске продолжается строительство дома по программе переселения из ветхого жилья

На Московской улице в Зарайске идет активное строительство четырехэтажного многоквартирного дома. Работы ведутся в рамках программы переселения из ветхого жилья.

Сейчас строители заняты отделкой крыши и кладкой перегородок в подвале. Параллельно специалисты монтируют системы водоснабжения и отопления в третьей секции, а также устанавливают ливневую канализацию.

Трехсекционный дом возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Монолитный каркас уже готов, внутри видна планировка будущих квартир. Рабочие приступили к внутренней отделке, а замеры оконных проемов уже отправлены на производство.

Общая площадь новостройки составляет почти семь тысяч квадратных метров, из них более четырех тысяч девятисот квадратных метров отведено под квартиры. Все жилые помещения будут переданы с чистовой отделкой. Ключи получат сто двадцать три семьи из двадцати пяти аварийных домов.

На прилегающей территории планируется обустройство детских площадок, зон отдыха, тротуаров и проездов. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. Всего в Зарайске по программе предстоит переселить более четырехсот тридцати человек.