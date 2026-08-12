В Зарайске продолжается подготовка к выборам 2026 года

В Зарайске идет активная подготовка к выборам, которые назначены на 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Жители могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на любом участке в пределах страны.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту фактического нахождения можно тремя способами: * в территориальной избирательной комиссии города Зарайска по адресу: улица Советская, дом 23, кабинет 16. Режим работы: с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 14:00; * в многофункциональном центре (МФЦ) по адресу: улица Советская, дом 23. Режим работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Воскресенье — выходной день; * через портал «Госуслуги». Услуга «Мобильный избиратель» обычно доступна в разделе «Мои выборы». В электронной форме необходимо заполнить паспортные данные, адрес регистрации и указать желаемый участок для голосования. После обработки заявления статус избирателя отобразится в личном кабинете.

С 9 по 14 сентября возможность подать заявление появится и в участковых избирательных комиссиях. Они будут работать по аналогичному графику: в будни с 16:00 до 20:00, а в выходные дни — с 10:00 до 14:00.

Важно помнить, что заявление принимается строго при личном обращении. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Законодательство запрещает подачу заявления за другого человека, даже при наличии доверенности. Это правило гарантирует чистоту волеизъявления и исключает ошибки в списках избирателей.