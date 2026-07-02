В Зарайске на улице Текстильщиков идет капитальный ремонт кровли

На улице Текстильщиков, дом 1 в Зарайске идет капитальный ремонт кровли. Сначала рабочие полностью разобрали старую стропильную систему и вывезли мусор. Затем приступили к монтажу новых стропил и утеплению чердака, а также к ремонту кирпичной кладки под мауэрлат.

Сейчас строители заканчивают устанавливать стропильную конструкцию и готовят основание под обрешетку. По словам рабочих, полностью закрыть кровлю планируют в ближайшие два дня.

Следующий этап — укладка пароизоляции и утепление всей крыши. После этого начнут монтировать водосточную систему, а по утеплителю установят ходовые трапы из досок с прозорами. Также предстоит обшить вентиляционные шахты и вывести на кровлю ремонтируемые стояки.

Ремонт ведется поэтапно, в соответствии с графиком. Завершение всех работ обеспечит надежную защиту здания от осадков и теплопотерь.