В Запорожскую область доставили ковчег с частицей мощей первого ученика Иисуса Христа, святого апостола Андрея Первозванного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Святыню первой встретили верующие Мелитополя. В Александро-Невском соборе прошла Божественная литургия, и в ближайшие дни ковчег планируют перевезти в Бердянск.

Апостола Андрея Первозванного православные христиане почитают как духовного наставника. К нему обращаются с молитвами о поддержке в трудных жизненных ситуациях, укреплении веры, благословении на труд и дорогу, а также о духовном просветлении.

Ранее подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Они успешно атаковали механизированные, береговые и тероборонительные бригады противника в районе Разумовки Запорожской области.