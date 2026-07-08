ЦППК бесплатно перевезла более 4 тыс. велосипедов во время Ночного велофестиваля

Пассажиры компании «Центральная ППК» (ЦППК) смогли бесплатно перевезти 4,1 тысячи велосипедов 4 и 5 июля во время первого в этом году Ночного велофестиваля. Акция действовала на всех поездах компании в Москве и области, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для бесплатного провоза велосипеда нужно было оформить специальный билет с нулевой стоимостью.

По словам начальника департамента по связям с общественностью ЦППК Софьи Фоменко, больше половины специальных велобилетов — 2,2 тысячи — пассажиры оформили в субботу. Самыми популярными стали Савеловское, Ярославское и Казанское направления, где бесплатно перевезли 2,1 тысячи велосипедов.

В границах МЦД велосипеды можно провозить бесплатно в любое время и без оформления дополнительных документов. На остальных пригородных маршрутах бесплатная перевозка доступна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 — для этого достаточно оформить бесплатный билет перед поездкой.