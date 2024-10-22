Теплосети Москворецкого микрорайона в Воскресенске модернизируют к 1 ноября

Сейчас подходят к финалу работы по модернизации участка теплосети по улице Спартака, отходящей от котельной на рабочей улице. В ближайшее время к обновленной сети будет подключен торговый объект. После этого специалисты засыплют траншеи и благоустроят прилегающую территорию.

Ежедневно на объекте работают около 10 человек и семь единиц строительной техники. Трубопровод имеет длину 413 метров. К нему подключены семь многоквартирных домов, уже выполнены основные врезки. В настоящее время строительная готовность участка тепловой сети составляет 89%.

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».