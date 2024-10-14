Андрей Воробьев: активная фаза запуска отопления завершается в Подмосковье
Отопительный сезон в Подмосковье стартовал 27 сентября. Вчера и позавчера провели большую работу по подключению оставшихся 276 домов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Прошу еще раз сделать акцент на наших сложных территориях, где мы завершаем активную фазу работ. Но понимаем, что сама модернизация и сетей, и дополнительных мощностей по генерации тепла, будет продолжена и в последующие месяцы», — сказал губернатор на заседании правительства.
Все городские округа должны завершить подачу тепла сегодня, 14 октября.
«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации тепло- и водоснабжения на 2025 и 2026 год. Это большая трехлетняя программа, которая является самой весомой и значимой», — добавил Андрей Воробьев.
Все вопросы, по его словам, находятся в зоне пристального внимания.
«Но трехлетняя модернизация котельных и тепловых систем — это приоритетная задача», — подытожил он.
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