Андрей Воробьев: активная фаза запуска отопления завершается в Подмосковье

Отопительный сезон в Подмосковье стартовал 27 сентября. Вчера и позавчера провели большую работу по подключению оставшихся 276 домов, сообщил губернатор Андрей Воробьев .

«Прошу еще раз сделать акцент на наших сложных территориях, где мы завершаем активную фазу работ. Но понимаем, что сама модернизация и сетей, и дополнительных мощностей по генерации тепла, будет продолжена и в последующие месяцы», — сказал губернатор на заседании правительства.

Все городские округа должны завершить подачу тепла сегодня, 14 октября.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации тепло- и водоснабжения на 2025 и 2026 год. Это большая трехлетняя программа, которая является самой весомой и значимой», — добавил Андрей Воробьев.

Все вопросы, по его словам, находятся в зоне пристального внимания.

«Но трехлетняя модернизация котельных и тепловых систем — это приоритетная задача», — подытожил он.

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