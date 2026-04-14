В Воскресенске стартует традиционный хоккейный турнир

В Воскресенске начинает свое четырехдневное путешествие Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Каменского, предназначенный для команд 2017 года рождения. В турнире участвуют шесть хоккейных клубов из Подмосковья, как информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Традиционно мероприятие проводится уже в 14-й раз. Игры будут проходить на арене ледового дворца «Химик» и на ледовой арене имени Валерия Каменского. За звание победителя поборются команды «Химик» из Воскресенска, «Академия Атлант» из Мытищ, «Балашиха», «Академия Петрова» из Красногорска, «Витязь» из Подольска и «Академия Фетисова» из Домодедова.

Церемонию открытия посетили такие видные личности, как олимпийский чемпион Александр Черных, спортивный директор Федерации хоккея Московской области Никита Зинченко и начальник управления по физической культуре и работе с молодежью Михаил Бахтов.

Впервые Кубок Валерия Каменского прошел в 2012 году, и первыми его победителями стали юные спортсмены из воскресенского «Химика». Тренировал эту команду Борис Веригин, с которым Валерий Каменский выступал за родной клуб в начале 80-х годов прошлого века.

Валерий Каменский — это олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Он также является почетным жителем Московской области и президентом федерации хоккея региона, а также постоянным участником губернаторского проекта «Выходи во двор».

Соревнования будут проводиться с 13 по 15 апреля 2026 года в Воскресенске в рамках государственной программы «Спорт России».

