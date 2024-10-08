Депутаты пообещали жителям помочь с ремонтом кровли дома № 18 в Воскресенске

Выездная встреча депутатов местного совета и сторонников партии «Единая Россия» с жителями дома № 18 улице Андреса прошла в Воскресенске. Горожане пожаловались на плохо сделанный ремонт кровли.

Как рассказали жители дома, подрядчики фонда капитального ремонта плохо выполнили свою работу. В результате часть квартир постоянно затапливает в дождливую погоду.

«Мы постарались ответить на все вопросы жителей и в скором времени окажем помощь», — рассказал глава объединения «Единая Россия» в совете депутатов Сергей Слепов. Он добавил, что организацию, которая должна сделать ремонт еще ряда домов в городе, проверят сотрудники Следственного комитета России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что практика выездных администраций в Подмосковье приносит положительные результаты.

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