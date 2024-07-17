Практика выездных администраций в городских округах Подмосковья уже приносит положительные результаты. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил глав, которые успешно справляются с этой работой, и призвал в обязательном порядке проводить повторные встречи с жителями.

«Я очень надеюсь, что не только мы видим эффект от этих встреч. По отчетам и фотографиям, которые мы постоянно анализируем, мы видим тех, кто делает это искренне, с душой, профессионально. Хочу поблагодарить глав, кто успешно справляется», — сказал Воробьев.

Два касания — это главное правило выездных администраций, о чем напомнил коллегам губернатор.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал — это не выездная администрация, а профанация. Когда встречи по острым темам проводятся в режиме возвращения обещаний и наказов, мы видим радикально другой эффект от этих территорий», — подчеркнул глава региона.

На встречах с представителями администрации обсуждаются темы, важные для жителей. Это очистка прудов, ремонт мостов и дорог, работа социальных учреждений и другие. Отчет по наказам, принятым на первом выезде, должен выдаваться на последующих.

Воробьев посоветовал главам и их командам активнее встречаться с населением, выезжать в отдаленные села и деревни и выполнять эту работу качественно.

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