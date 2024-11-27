Депутаты проверили реконструкцию фонтанной площади в Воскресенске

Работы по благоустройству территории перед ледовым дворцом спорта «Химик» продолжаются в Воскресенске. Реконструкция площади ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».

Проверить, как выполняется благоустройство, приехали депутаты и сторонники «Единой России» и депутаты. Они оценили качество установки малых архитектурных форм и других элементов.

Представитель совета депутатов округа Андрей Баранов отметил, что при реализации проекта учитывалось мнение жителей муниципалитета. На фонтанной площади у ледового дворца проводится множество разнообразных мероприятий. Андрей Баранов выразил уверенность, что после реконструкции эта территория станет одним из любимых мест отдыха горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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