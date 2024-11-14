Кукольный спектакль по сказкам Пушкина показали в Воскресенске

В Доме культуры «Юбилейный» прошел кукольный спектакль по сказкам Пушкина. Ученики театральной студии погрузили зрителей в волшебный мир поэзии и музыки.

В ходе постановки ребята исполнили отрывки из «Руслана и Людмилы» и известных сказок Пушкина. Музыкальным фоном для представления стали произведения Римского-Корсакова, Глинки и русские народные песни, создавая для зрителей особую атмосферу.

Юные актеры тщательно готовились к выступлению. Они учили слова, подбирали интонации, работали над дикцией, осваивали шумовой оркестр и создавали кукол под руководством Марии Баскаковой. Младшие группы студии представили композицию «Лукоморье», оживив знакомые каждому образы.

После спектакля школьники приняли участие в мастер-классе «У каждого свой Пушкин», где создавали портрет-аппликацию поэта. Ведущая студии рассказала о жизни Пушкина, а дети вспоминали любимые сказки.

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