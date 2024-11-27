Литературно-музыкальный концерт ко Дню матери прошел в Воскресенске

Праздничную программу «Свет материнской любви» подготовили в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Мероприятие приурочили к отмечавшемуся в России Дню матери.

В библиотеке собрались матери и вдовы погибших во время СВО и при выполнении интернационального долга в горячих точках военных, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла.

Матерей поздравили заместитель начальника отдела по культуре, искусству и туризму управления культуры администрации Воскресенска Михаил Павлов, ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Гуменюк и глава Совета ветеранов округа Василий Дацюк.

Руководитель организации семей погибших защитников Отечества «Память» Наталья Ахметова вручила женщинам, активно участвующим в общественной жизни муниципалитета, медали и почетные грамоты.

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