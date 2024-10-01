Конкурс домашних солений и варенья прошел в доме культуры в Воскресенске

Открытый фестиваль домашних заготовок «Тещин погребок» состоялся в Доме культуры рабочего поселка Хорлово. Творческие и кулинарные способности показали мастера не только из Воскресенска, но и из Зарайска и Коломны.

Пять участников представили свои шедевры и поделились семейными секретами домашних заготовок. Оценивало их жюри под руководством директора Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марины Глебовой.

Комиссии пришлось нелегко при выборе победителей, поскольку все мастера были достойны награды. В итоге каждую хозяйку отметили в отдельной номинации.

Лучшей были признаны заготовки жительницы Зарайска Елены Кудрявцевой. Галина Смыгалина из поселка Пески городского округа Коломна получила специальный приз жюри. Всем участницам вручили кубки, дипломы и подарки от партнеров фестиваля.

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