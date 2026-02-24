В Воскресенске прошел кулинарный конкурс среди школьников
В Воскресенске прошел ежегодный кулинарный конкурс, организованный 1-м Воскресенским благочинническим округом и приуроченный ко Дню православной молодежи. 19 февраля во Дворце культуры «Юбилейный» 11 команд из общеобразовательных учреждений округа и воскресных школ соревновались в мастерстве приготовления блюд, демонстрируя знание русских национальных традиций.
Цель мероприятия — сохранение и передача православных кулинарных традиций через знакомство детей с русской национальной культурой. Перед членами жюри стояла непростая задача: оценить конкурсные блюда по целому ряду критериев — соответствие тематике, оригинальность рецептуры, вкус, название, а также внешний вид команд.
Настоящим украшением кулинарного праздника стали выступления творческих коллективов ДК «Юбилейный»: ансамбля народного танца «Эдельвейс» и вокальной студии «Солнечный зайчик».
В завершение конкурса состоялась презентация приготовленных блюд и торжественная церемония награждения победителей.