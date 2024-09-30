Детский фестиваль дворовых игр состоялся в Воскресенске

Фестиваль дворовых игр прошел в парке усадьбы Кривякино. Жители и гости городского округа Воскресенск вспомнили известные и популярные много лет назад уличные забавы.

Участники играли в «колечко-колечко», «вышибалу», «жмурки», «съедобное — не съедобное» и многое другое. Дети увлеченно прыгали через «резиночку» и в «классики». Веселые подвижные развлечения пришлись по душе не только маленьким жителям округа, но и их родителям. Взрослые не менее азартно сражались в знакомые и любимые игры.

Гостям фестиваля нужно было пройти все 13 станций, устроенных организаторами. После это они могли поучаствовать в розыгрыше призов, которые предоставили партнеры фестиваля.

Планируется, что такие мероприятия будут проходить в городском округе ежегодно.

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