Акция по сбору макулатуры начнется в Воскресенске 21 октября

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» будет проходить в городском округе с 21 октября по 10 ноября. Ее целью является сокращение излишнего потребления бумаги.

Акция не только дает участникам возможность позаботиться о состоянии окружающей среды через сбор и сортировку бумаги, но и является соревнованием. Победителями станут участники, собравшие наибольшее количество макулатуры.

Кроме того, предусмотрен творческий конкурс. Сто самых активных жителей округа, которые разместят в социальных сетях «бумажный» креатив, получат различные подарки, а 20 лучших выиграют главный приз, которые станет приятным сюрпризом.

Для участия в мероприятии организациям и отдельным людям нужно зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и сдать туда собранную макулатуру. Карта пунктов размещена на сайте «БумБатл».

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