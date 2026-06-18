В Воскресенске предпринимательница нарастила объемы мебельного производства

В городском округе Воскресенск предпринимательница Вера Фильмакова уже шесть лет развивает бизнес по производству мебели. За это время произошли значительные изменения, и сегодня предприятие продолжает расти.

По словам руководителя мебельного производства «Идея», в 2020 году на предприятии была такая система работы, когда мастер делал мебель и сам же ее собирал. Из-за этого цех простаивал. Однако сейчас многое изменилось.

«У нас есть отдельно грузчики, сборщики, мастера по производству мебели. Мы работаем по новейшей системе Nesting. У нас есть станок, который в автоматическом режиме делает раскрой и распил листа, сам наклеивает этикетки», — добавила Вера Фильмакова.

Благодаря внедрению новых технологий увеличились скорость производства, точность и правильность деталей. Все это привело к улучшению качества работ. На производстве также появилась автоматическая присадка, где с этикетки считывается код, и станок сам присаживается на материал сразу в восьми плоскостях.

За шесть лет вырос и объем производства. Если в 2020 году он составил порядка 200–250 изделий в год, то сейчас уже можно говорить о цифре в районе 600 и более изделий.

География заказов предприятия также расширилась. Заказы поступают из Москвы и Подмосковья, Рязани и области, Тулы, Кисловодска, Ставрополя. Вера Фильмакова отметила, что с учетом доставок и логистики география работы воскресенского мебельного производства продолжает расширяться.

В планах предпринимательницы и дальше увеличивать масштабы производства.