Полицейских Воскресенска поздравили с Днем сотрудников МВД

В Воскресенске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел. Полицейских поздравили с профессиональным праздником и отметили их заслуги в службе.

На мероприятии присутствовали руководители городского округа и полицейского управления. Начальник полиции Дмитрий Коновалов поблагодарил сотрудников за их ежедневный труд и приверженность делу. В своем обращении он пожелал коллегам крепкого здоровья и успехов в службе. Особое внимание было уделено памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, которых почтили минутой молчания.

В рамках праздника также наградили детей, победивших в муниципальных этапах конкурсов детского рисунка «Полицейский дядя Степа» и «Мои родители работают в полиции». Дмитрий Коновалов вручил победителям грамоты и памятные подарки.

В завершение мероприятия за высокие результаты в служебной деятельности несколько сотрудников были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками.

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