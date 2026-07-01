В Волоколамском библиотечном центре появились книги из личного собрания митрополита Питирима

В краеведческом отделе одной из старейших библиотек Подмосковья появились новые экспонаты — 12 книг из личного собрания митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Константина Нечаева). Все издания имеют личный штамп прославленного иерарха, а в некоторых сохранились заметки владельца.

Особенный интерес представляет книга «Старинные гравированные карты и планы XV–XVIII веков». В ноябре 1992 года она отправилась с континента Европа на континент Америка на борту космического аппарата «Ресурс-500», что подтверждает сертификат. Позже книга оказалась в собрании митрополита Питирима. Теперь вместе с другими изданиями ее передала в Волоколамскую библиотеку внучатая племянница митрополита Ксения Олафссон.

По словам Ксении, после кончины Константина Владимировича Нечаева в 2003 году осталась обширная библиотека. С учетом тесной связи митрополита и его семьи с Волоколамском было решено передать часть книг в городскую библиотеку. Здесь любой желающий сможет не только прикоснуться к историческим изданиям, но и открыть для себя что-то новое. Тем более что некоторые книги хранят заметки самого митрополита Питирима и автографы известных деятелей.