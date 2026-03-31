Детский сад на улице Гаевского в Видном построят к 2027 году

В городе Видное Ленинского округа на улице Гаевского началось строительство детского сада, рассчитанного на 200 детей. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и финансируются из бюджета.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 16%. В здании площадью более 4 тысяч квадратных метров планируется разместить девять групп. Каждая групповая комната будет оборудована игровой и спальной зонами. Также в детском саду появятся многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий.

На прилегающей территории расположатся игровые и спортивные площадки. Завершение строительства запланировано на 2027 год.