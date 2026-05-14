В Видном строительство детского сада вышло на 35%

В городе Видное на улице Гаевского продолжается возведение детского сада для двухсот детей. Об этом проинформировала пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По данным пресс-службы, на объекте в данный момент ведутся монолитные работы и кладка наружных стен здания, а во внутренних помещениях обустраиваются стены и перегородки.

Дошкольное учреждение рассчитано на девять групп. В каждой групповой комнате предусмотрены игровые и спальные зоны. Также в детском саду появятся многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий. Общая площадь трехэтажного здания превысит четыре тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории расположатся игровые и спортивные площадки. Завершить работы по государственному контракту планируется в 2027 году.