В Видном проводят выездную диспансеризацию в парке

В Центральном парке культуры и отдыха в городском округе Ленинский каждую субботу с 9:00 до 12:00 работает мобильный пункт выездной диспансеризации. Здесь жители могут проверить свое здоровье.

За несколько минут фельдшер проводит комплексное мини-обследование, которое включает: * забор крови на уровень сахара и холестерина; * измерение артериального и внутриглазного давления; * проверку пульса и антропометрию; * анкетирование для выявления факторов риска; * электрокардиографию.

Заведующая отделением профилактики Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала, что с начала лета свое здоровье в парке проверили более 40 человек. У многих были выявлены отклонения. Чаще всего медики фиксируют избыточную массу тела и повышенное артериальное давление. Был случай, когда на ЭКГ у пациента выявили нарушение сердечного ритма. Тогда человека оперативно отправили в отделение неотложной помощи.

Выездная диспансеризация будет доступна для гостей парка до окончания летнего сезона. Уже в августе в этом же мобильном пункте стартует сезонная вакцинация против гриппа. Жители смогут совместить профилактический осмотр с постановкой прививки.

Для прохождения обследования в мобильном пункте не требуется предварительная запись. С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.